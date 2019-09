Non ha il biglietto e aggredisce il controllore su un bus: denunciato 25enne

Non è sicuramente facile il mestiere del controllore sui mezzi pubblici di trasporto passeggeri. Ieri sera un 30enne senese, impiegato della Tiemme, ha chiamato il 112 perché un uomo, apparentemente dell'Est Europa, si era rifiutato di mostrare il biglietto e alla richiesta dei documenti per redigere il verbale amministrativo ha iniziato a offendere e spintonare il controllore, poi è fuggito. È accaduto sulla linea extraurbana 130, a Poggibonsi. I carabinieri intervenuti sul posto hanno raccolto la descrizione dell'uomo e poco dopo lo hanno fermato: si tratta di un 25enne albanese, domiciliato a Colle di Val D’Elsa.Sarà oggi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per Violenza a Pubblico Ufficiale.

Il c.d. controllore di un’azienda di trasporto riveste infatti la qualifica di pubblico ufficiale, in ragione dell’attribuzione di poteri autoritativi e certificativi, individuati nelle funzioni di accertamento dell’infrazione, di identificazione personale dell’autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti da norme di legge, nazionale e regionale.

