Non mangiava e non voleva i farmaci, grazie alla pediatria di Empoli la bambina torna a casa

Non mangiava e non beveva, ma grazie alle cure del Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, la piccola è tornata a casa di nuovo con il sorriso. Un esempio di 'buona sanità' che tutti si augurano sia uno 'standard di normalità' in tutte le strutture sanitarie, ma che non poteva che riempire di gratitudine i genitori della piccola che hanno deciso di ringraziare pubblicamente tutto il reparto e coloro che li hanno assistiti in questo momento difficile. Una lettera che dimostra l'efficienza e la professionalità di tutti gli operatori.

Ecco il testo della lettera inviata alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Empoli dai genitori: