Nubifragio a Gambassi, la Lega: "Già riconosciuti gli indennizzi?". Presentata interrogazione

Riprende l'attività del Consiglio comunale di Gambassi Terme dopo la pausa agostana (il prossimo Consiglio è previsto per martedì 17 settembre alle ore 21 presso il palazzo municipale), ed i consiglieri comunali della Lega Salvini Premier come preannunciato pochi giorni dopo il nubifragio del 27 luglio scorso hanno presentato un'interrogazione, cui sarà data risposta nel consiglio, a firma del Vicecapogruppo Marco Manuelli, in cui si chiede al Sindaco della cittadina termale, se sono già stati riconosciuti i relativi indennizzi previsti per tutte quelle aziende, imprese, abitazioni ed edifici pubblici danneggiati dal nubifragio di fine luglio e lo stato dell'arte dettagliato dell'emergenza territoriale dopo il tragico evento atmosferico dello scorso 27 luglio e quali rimangono le criticità. Il leghista Manuelli, chiosa la sua interrogazione, ricordando che " nel recente passato, dopo analoghi eventi alluvionali, accaduti nel territorio gambassino, col nostro consigliere e capogruppo di allora, Marco Cordone, avevamo presentato diverse interrogazioni e sollecitazioni che chiedevano risposte dettagliate su analoghi fenomeni alluvionali che, ahimè, si ripetono periodicamente".-

Tutte le notizie di Gambassi Terme