Nuova rottura in piazza Marconi, guasto idrico a Scandicci

Informiamo i cittadini del Comune di Scandicci che nei minuti scorsi si è verificata una nuova rottura sulla tubazione di Piazza Marconi. I nostri tecnici, già sul posto per la riparazione precedente, hanno già iniziato l’intervento di ripristino che proseguirà ad oltranza. Il guasto non ha provocato nessun problema di allagamenti ed il servizio idrico, fatti i sezionamenti sulla rete locale, è interrotto per sole due utenze.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.

