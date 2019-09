A piedi o in bici sulle orme di Sigerico con 'Francigena per tutti'

Sullo sfondo delle torri medievali in una delle zone più affascinanti del territorio sangimignanese in una giornata di festa per i viaggiatori lenti. E’ “Francigena per tutti” che si svolgerà domenica 15 settembre per un percorso di circa 10 chilometri da percorrere insieme a piedi o in bici sulle tracce dell’Arcivescovo Sigerico di Canterbury. La partenza alle ore 9 dal capanno dei cacciatori in località Poggiacolle – San Donato e arrivo previsto alle 12 per il pranzo a Castelvecchio prima del rientro.

Un’iniziativa che celebra il terzo anniversario del Villaggio del Pellegrino esaltando il piacere del viaggio lento ammirando le bellezze del paesaggio in questo affascinante angolo di toscana, senza fretta e senza competizioni, per comprendere e far comprendere come arrivare a piedi a San Gimignano sia un’esperienza unica.

“Francigena per tutti” è una manifestazione organizzata dal Gruppo Ciclisti Amatori di San Gimignano, Gruppo Escursionistico Colori Organizzato di Castelfiorentino, Federazione Italiana Escursionismo e Associazione Autismo Siena Piccolo Principe in collaborazione con Consorzio della Denominazione San Gimignano. L’evento è inoltre realizzato con il contributo del Comune di San Gimignano, con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con il Comune di Noceto.

Info: Registrazione alla partenza. La quota d’iscrizione di 5 euro è comprensiva del pranzo e della maglietta ricordo. Gratis fino a 16 anni.

L’itinerario è di 10 km con media difficoltà. Per lo più è su strada sterrata ma si trovano anche tratti su asfalto. Si può partecipare con bici e a piedi. Una jeep sarà a disposizione per l’intero tragitto e a fine percorso è organizzato il bus navetta per il ritorno alla partenza. I ciclisti devono contattare Paolo Marrucci per l’itinerario: 329 0570234. Riferimento per gli escursionisti: Alessio Latini 3391561203.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa

