Pistoia, camminata ecumenica di preghiera per il creato

La camminata ecumenica è il risultato di un altro cammino, fatto di incontri e di amicizia, che ha visto, uno accanto all’altro, i rappresentanti delle diverse chiese cristiane presenti a Pistoia. Padre Gabriel Dumitru della chiesa ortodossa romena, Valdo Pasqui di quella valdese, Manoel Florencio Filho per la chiesa Battista, l’igumeno p. Andreas Wade per la chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca e don Roberto Breschi e Selma Ferrali per la diocesi di Pistoia hanno preparato insieme l’organizzazione della serata, condividendone le motivazioni e stilando un documento che sarà letto e sottoscritto da tutti al termine della camminata di Domenica 15. L’idea della camminata è nata dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Pistoia, che ha intravisto in questa proposta una modalità inedita per trovarsi insieme e farlo pubblicamente, nel desiderio di uscire, andare insieme, aprirsi a tutti.

Tutti possono infatti partecipare, perché i disastri del pianeta sono evidenti. L’appuntamento è alle 21 alla chiesa di San Francesco; da lì i presenti si sposteranno, attraverso le vie del centro verso i diversi luoghi di culto della città. Da credenti i rappresentanti della diverse chiese alterneranno il cammino alla preghiera; in ogni luogo di culto sarà infatti tenuta una preghiera secondo le diverse tradizioni spirituali. Alla fine, dopo la preghiera cattolica nel Battistero di San Giovanni, i rappresentanti delle diverse chiese leggeranno insieme un documento nel quale sono indicati alcuni impegni che riguardano la sensibilità e la cura per la casa comune. All’appuntamento saranno presenti il vescovo di Pistoia monsignor Tardelli e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

Fonte: Diocesi Pistoia - Ufficio Stampa

