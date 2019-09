Polizia municipale, 19 posti a tempo indeterminato a Lucca e in Versilia

In collaborazione fra i Comuni di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Municipale”, categoria C del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali.

I posti sono così distribuiti: nel Comune di Lucca 8 posti nell’anno 2019 e 2 posti nell’anno 2021. Nel Comune di Viareggio 6 posti nell’anno 2019. Nel Comune di Stazzema un posto nell’anno 2020, nel Comune di Massarosa 2 posti nell’anno 2020. La scadenza per la presentazione delle domanda è il 14 ottobre 2019.

Inoltre il Comune di Lucca dà notizia di aver provveduto a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti a tempo pieno/indeterminato nel profilo di “Esperto di fascia B per l’espletamento di attività in materia tecnica”, categoria D, posizione giuridico-economica D1 riservato a laureati in ingegneria civile e architettura (e titoli equipollenti vedere il bando). Anche in questo caso la scadenza per la presentazione delle domanda è il giorno 14 ottobre 2019 Gli avvisi e il fac-simili della domanda possono essere consultati sul sito istituzionale www.comune.lucca.it nella sezione: Selezioni e bandi di concorso > Concorsi e Selezioni

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lucca