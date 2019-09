Il Richiamo di Lovecraft torna alla Locanda del Parco Mediceo di Pratolino

Il Comune di Vaglia, la Biblioteca di Vaglia, l’Ufficio Cultura del Comune di Vaglia, il Parco Mediceo di Pratolino, con il patrocinio della Città Metropolitana, in collaborazione con Stratagemma (Firenze) e Pro Loco Vaglia Mugello, con la partecipazione di Associazione Clavisomni, Photo Club Mugello, sono lieti di annunciare che Sabato 21 e Domenica 22 Settembre dalle ore 10 alle ore 19, presso la locanda de Il Parco Mediceo di Pratolino, si terrà la quinta edizione de “Il Richiamo di Lovecraft”, la rassegna alla scoperta dei molteplici aspetti di uno dei più grandi autori di letteratura horror del secolo scorso: Howard Phillips Lovecraft.

Durante le due giornate il pubblico potrà partecipare a diverse attività e seguire molteplici eventi.

Nella ludoteca a cura di Stratagemma si potranno conoscere e provare i migliori giochi basati sull’universo di Lovecraft per tutte le età: Carcosa; Stay Away; Il Segno degli Antichi; Case della Follia 1a Ed.; Munchkin Cthulhu; Arkham Horror LCG; Arkham Horror BG; Uno Studio in Smeraldo; Eldritch Horror; Pandemic Cthulhu; Lo Stregone di Salem; Mythos; Kingsport Festival; VudulhuLovecraftesque; Cthulhu Hack; Achtung Cthulhu e non solo.

Inoltre, sempre a cura di Stratagemma, si terrà il Workshop di pittura per ragazzi a partire da 8 anni.

Nell’occasione si svolgerà la XIII edizione dello storico Trofeo “Il Tentacolo d’oro” il famoso torneo a squadre del gioco di ruolo “Il Richiamo di Cthulhu”.

Per i piccoli investigatori la II edizione del torneo “Il Tentacolino d’oro”, gioco di ruolo a loro interamente dedicato. Nell’occasione Genitori in Game!!! Dimostrazione de Il Richiamo di Cthulhu per genitori.

SALA ROSSA - EX PAGGERIA/VILLA DEMIDOFF - Incontri letterari domenica 22 settembre

I DISCEPOLI DI CTHULHU. LOVECRAFT E L'EDITORIA ITALIANA OGGI. Moderano gli incontri Alessandro Fambrini e Walter Catalano - 15.00 Viral Lovecraft, a cura della Weird Squad (Adriano Barone, Sandro Capone, Roberto Savoini, Luca Tarenzi, Andrea Vaccaro), incontro sull'influenza di H.P. Lovecraft sul genere fantastico mondiale; - 16.30 Lovecraft e non solo. Hypnos Edizioni con Andrea Vaccaro, Walter Catalano e Alessandro Fambrini - 17.00 I luoghi di Lovecraft, NPE edizioni, con gli autori Michele Mingrone, Scardillo Caterina, Vettori Sara - 17.45 La biblioteca di Lovecraft, nuova collana di Arcoiris edizioni a cura di Jacopo Corazza e Gianluca Venditti.

Visite guidate gratuite: in chiave storica, naturalistica, teatrale alle scuderie e “scaccia paura” per i più giovani a cura di Città Metropolitana.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Clavisomni e con il Photo Club Mugello, sarà possibile essere protagonisti del set fotografico in stile anni '20.

Il concerto Jet-Set Roger.

Inoltre potrete mettere alla prova le vostre capacità deduttive all’interno della Escape Room realizzata dall’Associazione Clavisomni.

L'evento è ad ingresso gratuito.

Info: Biblioteca di Vaglia Tel. 055409537 – c.giusti@comune.vaglia.firenze.it

