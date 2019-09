Ripartono i corsi all'Empoli Tennis School

Vari corsi vengono organizzati dall’Empoli Tennis School per l’intera stagione, come accade da parecchio tempo. Ancora una volta la società nella zona sportiva di viale delle Olimpiadi consente ai giovani dai 6 ai 18 anni di assimilare i principi basilari di questa disciplina attraverso lezioni tenute dal suo staff tecnico per una durata di circa nove mesi. Infatti, sul campo coperto all’interno del Palasport Aramini, i corsi relativi alla scuola di avviamento al tennis (S.A.T.) inizieranno mercoledì 18 settembre e termineranno il 12 giugno 2020. Sono inoltre state fissate lezioni individuali dedicate agli adulti, dove i principianti avranno le prime due settimane di prova gratuita. Gli interessati possono chiedere ogni informazione, anche su giorni e orari, al Maestro nazionale del club, Manilo Baggiani, telefonando al 335 6956363.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Tennis