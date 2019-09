'Santa Croce Tutti al centro' al termine, Deidda: "Meteo avverso, ma gran coinvolgimento"

"Siamo giunti alla fine della sesta edizione di Santa Croce Tutti al centro, una manifestazione nata con l’intento di coinvolgere associazioni e commercianti perché insieme all’Amministrazione comunale realizzassero una serie di serate e giornate finalizzate a rendere vivace il nostro centro storico e a creare un’opportunità di incontro, di socializzazione e di svago al rientro delle vacanze estive. Anche quest’anno sono molto soddisfatta del risultato raggiunto: le iniziative sono state tante e varie e hanno coinvolto un pubblico eterogeneo per età e per interessi. Purtroppo quest’anno il meteo non è sempre stato dalla nostra parte e abbiamo dovuto annullare alcune iniziative in programma, nonostante fossero state già organizzate nel dettaglio, ma sono sicura che riusciremo a trovare l’occasione giusta per recuperarle, per non disperdere il lavoro che era stato fatto. Siamo convinti che manifestazioni come questa, che riescono a coinvolgere gran parte del tessuto associativo del nostro paese, facciano bene a Santa Croce sull’Arno, per cui il nostro impegno sarà rinnovato anche per il futuro con l’intento di fare sempre meglio."

È così che Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull’Arno, commenta il successo di Santa Croce Tutti al centro, manifestazione che da mercoledì 4 a lunedì 9 settembre, ha animato le vie e le piazze del centro storico di Santa Croce con spettacoli, concerti, laboratori per bambini, concorsi di poesia, gare, cene in piazza e negozi aperti, tante iniziative che hanno avuto successo ed hanno visto la partecipazione di un numeroso pubblico, sempre molto interessato.

Purtroppo il maltempo con il vento forte, che ha colpito il paese domenica 8 settembre, ha causato l’annullamento di alcune delle iniziative ed in particolare A spasso sull’Arno maratonina a sei zampe, che però verrà recuperata domenica 15 settembre, i Giochi di ruolo per grandi e piccini programmati per il pomeriggio e la sera Delitto alla moda- cena con delitto, iniziative per le quali l’Amministrazione sta lavorando per trovare l’occasione giusta e recuperarle.

L’Amministrazione a conclusione della manifestazione desidera ringraziare le associazioni che hanno collaborato e ne hanno reso possibile la realizzazione: associazione Amici miei, associazione Arturo, Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno, Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi, Comitato Fiera degli uccelli di Santa Croce Sull’Arno, Comitato Lastre, i gruppi carnevaleschi Gli Spensierati, La Nuova Luna, La Lupa, Il Nuovo Astro, compagnia Gli Affabulanti, Alberto Fashion Store, Gioielleria Baroni, Custom Saturday asd, Le macchine celibi, Libreria Colibrì, Rock city ets, Ucd Cuoiopelli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

