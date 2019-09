Scandicci, gli abbonati della Fiorentina gratis al Turri

Si rinnova la collaborazione tra Scandicci e Fiorentina. Come lo scorso anno, si ripete l'iniziativa in favore degli abbonati viola, che potranno entrare gratuitamente per le partite interne dello Scandicci in Serie D per tutta la stagione 2019/2020.

Un modo per ribadire la vicinanza tra Firenze e Scandicci (da sempre territorio di tifosi viola) e tra le due società, sfruttando anche il calendario di Serie A che spesso fa giocare in date e orari diversi Fiorentina e Scandicci. Come nel prossimo weekend, quando i viola anticiperanno a sabato (domani) mentre lo Scandicci giocherà domenica alle ore 15 al Turri, contro il Follonica Gavorrano, la 3° giornata di Serie D.

Fonte: Ufficio Stampa

