Lavori in Fi-Pi-Li, Cdx: "Manca sinergia tra Empoli e Montelupo contro le criticità"

Apprendiamo della sperimentazione del senso unico in via Viaccia, da Montelupo verso Empoli, per cercare di tamponare i continui flussi di autoveicoli che, dall'uscita FiPiLi, imboccano quella strada, invece che la ss67, per raggiungere l'entrata di Ginestra Fiorentina.

Pensiamo sia un tentativo corretto, anche se provocherà disagi ai residenti che, per andare a Montelupo dovranno per forza dirigersi verso la 67, ma, onestamente, ci auguriamo sia una primissima azione per cercare di mitigare una situazione, quella dei cantieri in FiPiLi, che sta creando moltissimi disagi alla viabilità e alle attività produttive e i cittadini. E quando si parla di sperimentazione in corso, ci chiediamo se ci siano state veramente sinergie pregresse, prima dell'inizio dei lavori, fra amministrazioni comunali coinvolte e Regione Toscana che non può cavarsela con pochi spiccioli per finanziare la segnaletica di via Viaccia per acquistare qualche cartello stradale e far fare qualche striscia sull'asfalto.

Come non capiamo se ci siano realmente sinergie fra le due amministrazioni comunali per affrontare le criticità della situazione cantieri FiPiLi. Perché se è vero che c'è stata collaborazione per il cambio di viabilità in via Viaccia, altrettanto non si può dire sulle sollecitazioni alla Regione per avere cantieri stradali potenziati e continui: infatti se è vero che il consiglio comunale montelupino ha approvato una mozione di indirizzo, su proposta del centrodestra in tal senso, quello empolese, l'ha bocciata. Noi, comunque, saremo sempre pronti a monitorare i disagi e a continuare a proporre soluzioni.

Andrea Poggianti e Federico Pavese Consiglieri Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli / Maddalena Pilastri Capogruppo Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo

