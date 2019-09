Spaccia, poi non rispetta gli obblighi restrittivi: arrestato 37enne

Un 37enne è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in Valdarno. L'uomo, E.K. di origini nigeriane, è stato messo in manette dai finanziari di San Giovanni Valdarno per reati inerenti gli stupefacenti. Già nel maggio 2019 era stato arrestato perché sorpreso con 9 grammi di eroina; in quella circostanza è stato prima incarcerato e poi sottoposto all'obbligo di dimora (e firma) a San Giovanni Valdarno.

Dopo un primo periodo di corretta osservazione degli obblighi, il 37enne ha smesso di presentarsi alla polizia giudiziaria. Tale assenza ha integrato il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” ed ha comportato un aggravamento della misura cautelare in corso, sostituendo l’obbligo di dimora e di firma, con la carcerazione.

Dopo alcuni giorni di ricerche sul territorio, l'uomo è stato individuato in uno stabile ad Arezzo, ospite di alcuni connazionali. In quella circostanza è stato arrestato.

