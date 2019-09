Colpi di pistola esplosi in aria da parte della polizia. Questa la prima ricostruzione, da accertare, dopo un inseguimento al quartiere Cep di Pisa per due persone, poi bloccate e arrestate. Queste sono state trovate con pistole dalla matricola abrasa, ma non è chiaro se abbiano risposto al fuoco. La notizia giunta da fonti investigative necessita di approfondimenti. Nel frattempo i fermati sono in questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.

