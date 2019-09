Tenta di buttare la droga in Arno dopo la vendita: arrestato

Ieri sera un 31enne tunisino, M.A. le iniziali, è stato arrestato durante un servizio dei carabinieri per la prevenzione dello spaccio in lungarno Soderini a Firenze. I militari hanno sorpreso il senza fissa dimora mentre cedeva 2 grammi di hashish a un acquirente. Durante i controlli ha tentato di buttare nell'Arno, senza successo, un piccolo pacchetto con 13 grammi di droga. Con lui aveva anche 300 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. A seguito dell'arresto, quest'oggi ci sarà il processo per direttissima.

