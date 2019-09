Un 29enne ubriaco, la notte scorsa ha infranto a colpi di bottiglia il finestrino di un'auto che aveva preso a noleggio. L'uomo, italiano, è stato denunciato la notte scorsa dalla polizia a Firenze, in piazza Ottaviani. Il 29enne era in compagnia di un suo amico e per entrambi è scattata anche una sanzione per ubriachezza. A richiedere l'intervento della polizia sono stati alcuni passanti.

