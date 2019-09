Unione dei Comuni, bando per il nuovo logo dell'Empolese Valdelsa

Un nuovo logo per l’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese/Valdelsa. La Giunta dell’Unione ha deliberato di indire un bando di concorso rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di 2° grado (superiori), presenti negli 11 comuni.

“L’idea del bando nasce fra tutti gli 11 Sindaci ed è stata condivisa con i dirigenti scolastici che ho incontrato in vista dell’inizio dell’anno scolastico -afferma il Sindaco con delega all’Istruzione Simona Rossetti- Chi meglio dei nostri studenti può realizzare con creatività un simbolo che abbia in sé le caratteristiche di un territorio vasto e ricco di storia, arte e cultura e che ha grandi potenzialità di sviluppo”.

Per partecipare al concorso (il bando sarà inoltrato alle scuole coinvolte e prossimamente pubblicato sul sito dell’Unione), gli studenti dovranno far pervenire la proposta presso la Segreteria Unione dei Comuni, in Piazza della Vittoria, 54-Empoli, entro il 31 dicembre 2019.

Spetterà poi a un’apposita commissione il compito di esaminare le proposte; la premiazione degli elaborati verrà comunicata successivamente all’individuazione del vincitore. Alla scuola vincitrice sarà consegnato un premio in denaro pari a € 2.000 (coperto con risorse dell’Unione), e/o attrezzature scolastiche reperite con l’eventuale ausilio di sponsor. I vincitori avranno inoltre un pass per l’entrata gratuita alle manifestazioni comunali a pagamento dei Comuni dell’Unione. Tutti i partecipanti riceveranno infine un biglietto unico gratuito di ingresso ai musei presenti negli 11 comuni.

“Il bando per la realizzazione del logo- commenta il Presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Falorni- è un passaggio importante perché nasce dalla volontà di recuperare l’identità dell’ente. In questo senso l’immagine costituisce un primo significativo passaggio di questo processo”.

Fonte: Ufficio stampa

