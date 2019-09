Via Cerretani, al via i lavori di riqualificazione

Inizieranno lunedì 16 settembre i lavori di riqualificazione di via Cerretani. Sono infatti conclusi gli interventi di sostituzione della rete idrica e fognaria effettuati da Publiacqua. Adesso quindi inizia il cantiere per la posa della pavimentazione in pietra sia dei marciapiedi sia della carreggiata. I lavori interesseranno prima un marciapiede, poi l'altro e a seguire la carreggiata (metà per volta). L'obiettivo è terminare i lavori entro metà dicembre.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze