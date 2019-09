Zanzare, la Lega: "Serve disinfestazione straordinaria"

Stiamo parlando della comune zanzara, la Culex pipiens, che riesce a sopravvivere anche nei mesi invernali ed a moltiplicarsi efficientemente non appena le temperature salgono come in questo periodo settembrino e della zanzara tigre, pericoloso vettore di malattie. Vista la grande presenza di questi insetti nella nostra città, è necessario procedere in via straordinaria alla disinfestazione adulticida, cioè un tipo di trattamento specifico che va a colpire le zanzare adulte, a differenza del ciclo antilarvale che colpisce appunto le larve. Inoltre è necessario che l'amministrazione comunale faccia pubblicità dei comportamenti corretti che i cittadini possono mettere in atto per evitare la proliferazione di queste fastidiose zanzare".