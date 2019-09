Agenti della polizia municipale in bici elettrica per controllare centro e parchi

In questi giorni debuttano sulle strade di Empoli due bici elettriche a pedalata assisitita. Sono quelle della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa che iniziano la loro operatività al comando empolese.

La pattuglia degli agenti di polizia municipale in bicicletta è una novità.

Il comandante Annalisa Maritan e l’assessore alla polizia municipale Antonio Ponzo Pellegrini hanno presentato i due nuovi mezzi di fronte al palazzo municipale, in Via Giuseppe del Papa.

Il raggio di azione dei controlli in bici sarà quello del centro cittadino, con particolare attenzione ai parchi e ai quartieri limitrofi al ‘Giro d’Empoli’.

«Stare sul territorio con le biciclette anziché con l’automobile fa sì che tanti cittadini si rivolgano più facilmente alle nostre pattuglie per segnalare in modo piu' diretto ed immediato le varie questioni cittadine – spiega il comandante Maritan -, fare un servizio in bicicletta avvicina molto di più le persone alla polizia municipale ed è perfetto per svolgere il cosiddetto servizio di prossimità».

«Sicurezza, controllo del territorio, mobilità sostenibile e leggera. Tutti insieme grazie a questa bella novità che nella sua semplicità unisce obiettivi che questa amministrazione comunale ha sempre perseguito. Per gli agenti della municipale – spiega l’assessore Ponzo Pellegrini – sarà più semplice raggiungere i parchi e muoversi in centro storico».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli