Aggressione autista del bus, Ceccarelli: "Solidarietà e aumento della sicurezza"

Piena solidarietà da parte dell'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli all'autista di bus aggredito a Bibbiena (Ar) da un passeggero. "Siamo davanti ad una nuova aggressione, con insulti e percosse, ai danni di un lavoratore del settore del trasporto pubblico intento nel suo lavoro - ha detto l'assessore - Si tratta di episodi gravissimi, che non hanno scusanti. Auguro una veloce guarigione all'autista ferito e sono più che mai sicuro e determinato nel portare avanti il progetto promosso dalla Regione Toscana e dalle aziende di trasporto per aumentare la sicurezza sui bus, anche attraverso l'impiego di personale specializzato da far salire a bordo come presidio. Si tratta di un progetto al quale stiamo lavorando, che è stato illustrato alla Cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Firenze e che a breve sarà presentato nel dettaglio per poi prendere avvio".