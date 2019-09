Controlli della municipale contro l'abuso di alcol: 28 veicoli fermati, due conducenti in stato di ebbrezza

Anche questo fine settimana la municipale ha organizzato il controllo mirato per contrastare la guida in stato di ebbrezza nelle zone considerate più a rischio della nostra città.

La pattuglia- organizzata in posto fisso in piazza della Repubblica con etilometro e pre-test dalle 22 alle 3 di notte (fra venerdì 13 e sabato 14 settembre) in alta visibilita - ha svolto azione di presidio sul territorio mirata, in particolar modo, alla prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi alla guida : 28 i veicoli fermati, ben due reati per guida in stato di ebbrezza accertati di cui uno con tasso alcolemico pari a 1.29 g/l: Un neopatentato di 23 anni e un uome del '72.

Altri due conducenti sono risultati positivi alle verifiche effettuate con il pre-test ma sotto la soglia consentita. Il servizio ha inoltre consentito di fermare un motociclo guidato senza patente: la pattuglia ha proceduto pertanto anche al fermo dello stesso. Altri servizi sono in programma nei prossimi fine settimana.

