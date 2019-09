Allena-Mente, prevenzione dell'invecchiamento mentale a Santa Croce sull'Arno

Questa mattina presso la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno si è svolta la conferenza stampa del progetto Allena-Mente, un percorso di prevenzione dell'invecchiamento mentale per promuovere benessere psicofisico, mantenere attiva la mente, allenare la memoria.

Dopo il benvenuto del Presidente della Pubblica Assistenza Marco Remorini, sono intervenuti il Presidente della Società della Salute Alessio Spinelli, il sindaco di Santa Croce Giulia Deidda e l'assessore al Sociale Nada Braccini, ed dott. Piero Bandini chiamato a rispondere ad una domanda in quanto esperto del settore

La dottoressa Marisa Stellabotte, psicologa e psicoterapeuta e sono Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale L'Arcobaleno Verticale, ha illustrato nel dettaglio il percorso AllenaMente e le modalità di svolgimento dello stesso.

"Questo tipo di allenamento va a stimolare diverse funzioni mentali, l'attenzione, la concentrazione, la memoria a breve termine, la memoria autobiografica, la logica, il ragionamento, il calcolo, stimola l'immaginazione e la creatività. E’ indicata per persone di tutte le età, indipendentemente dal sesso e dal livello di istruzione.

Si svolge in gruppo, per circa un'ora e mezza a settimana e questo che proponiamo è un ciclo composto da 10 incontri, che potrà poi essere ripreso e continuato nel tempo da chi vorrà mantenersi costantemente in allenamento.

Sottolineo che gli incontri sono dedicati non solo o principalmente a persone che sono molto avanti negli anni o che hanno già manifestato problematiche di tipo cognitivo, ma, anzi, sono indicati per persone che, pur non avendo oggi problematiche serie, vogliano imparare strategie che possono allontanare il loro apparire in un’ottica di prevenzione che alla base del concetto di invecchiamento di successo. Per successo intendiamo esattamente l’invecchiare nella migliore condizione fisica e mentale."

Le persone interessate a ricevere informazioni e ad iscriversi possono rivolgersi alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno in Largo Bonetti 5 o telefonare allo 0571-33333. La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Il corso si svolgerà ogni mercoledì mattina, a partire dal 25 Settembre; le date potrebbero comunque avere dei cambiamenti in base alle esigenze degli iscritti e degli organizzatori, per questo invitiamo a farsi avanti anche chi fosse interessato ma in giorni diversi dal mercoledì.

Cos’è Allena-Mente

Dal mese di settembre, nei locali di Largo Bonetti 5, l’Associazione L’Arcobaleno Verticale e l’Associazione Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, con il Patrocinio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, propongono un ciclo di incontri denominati Allena-Mente.

Allena-Mente è un progetto sviluppato dall’Associazione L’Arcobaleno Verticale di sostegno, rinforzo e mantenimento delle facoltà cognitive. Da anni ci occupiamo di Prevenzione e promozione dell’invecchiamento mentale e di benessere psicofisico, sia organizzando incontri che seminari sul tema, che ci hanno spinti a formulare una iniziativa che coniugasse queste esigenze. Gli incontri sono costruiti per sollecitare un invecchiamento attivo e propongono degli esercizi in forma ludica, che stimolano e sollecitano i partecipanti.

Gli incontri quindi sono orientati ad una stimolazione cognitiva, in particolare a potenziare la memoria e il senso di sè. I temi principali che vengono stimolati sono:

- Memoria, attraverso anche la narrazione della propria storia di vita

- Il Linguaggio

- L'Attenzione

- L’attenzione Visiva

- La gestione del Denaro

- Le Abilità manuali

- La Logica e la Memoria

- L’orientamento nel Tempo

- L’orientamento nello Spazio

- Il Problem solving

Le Attività di gruppo hanno lo scopo di stimolare le risorse in particolare quelle residue, particolare attenzione viene data alla narrazione della propria storia personale (memoria autobiografica) in modo da aiutare a differenziare il presente dal passato e creare anche una connessione tra passato presente e futuro, utile e necessaria per rafforzare il senso di Identità Personale, che spesso notiamo perdersi o risultare precario nell’anziano solo, isolato e carente di una rete familiare o sociale. Le attività infatti hanno come obiettivo quello di limitare la tendenza all’isolamento, facilitare l’integrazione sociale e il senso di Autoefficacia.

Gli incontri si portano con sè anche un altro obiettivo importante, che è quello di agire sull’innalzamento dell’umore e in particolare sulla prevenzione di disturbi legati all’umore e all’ansia. Gli esercizi stimolano una moltitudine di funzioni: Memoria, Attenzione, Logica, Ragionamento, Linguaggio, Creativita’ etc. Sono uno strumento efficace, sono stimolanti e divertenti e non richiedono una cultura o una scolarità specifica. Sono proposti per mezzo di testi e disegni che fungono da stimolo per attivare le diverse funzioni mentali. Di base il servizio è rivolto a persone autosufficienti con deficit cognitivi lievi, determinati dal naturale invecchiamento, o parzialmente autosufficienti, a chi presenta una sintomatologia che non rientra in una diagnosi o problematica precisa: mancanza di concentrazione, lieve cambiamento del tono dell’umore, difficoltà a ricordare, senso di apprensione, irritabilità, difficoltà ad addormentarsi, disorientamento nel tempo e nello spazio ecc. Il servizio è rivolto a tutte quelle persone che sono entrate nel periodo del pensionamento e che si ritrovano a dover reinventare la propria vita e non sapere come occupare il proprio tempo, a persone sole e vedove.

Il servizio come già accennato è prevalentemente mirato a prevenire un invecchiamento attivo, soprattutto in virtù dell’allungamento della vita. Il gruppo con le giuste accortezze verrà composto in maniera quanto più omogenea per riuscire a svolgere il lavoro senza disarmonie e frustrazione tra i componenti, può essere indicato anche come terapia nelle persone con deficit cognitivo maggiore. Il risultato che si propone il servizio Allena-Mente è di sollecitare facoltà sopite, condividere strategie mnemoniche e creare un clima di condivisione e consapevolezza. I benefici del lavoro di gruppo infatti permettono anche ai partecipanti di recuperare socialità, interessi e creano una rete solidale tra pari, intervengono a migliorare la relazione, creando uno spazio fisico e mentale dove i partecipanti con scarsa rete affettiva e sociale possono trovare conforto e sorriso, con notevole miglioramento del tono dell’umore e del benessere psicologico.

