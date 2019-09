Alluvione Livorno, inaugurazione di un parco dedicato alle vittime

Con l’inaugurazione del parco di via Guelfi, in Collinaia, domani, domenica 15 settembre, si concludono le iniziative di “Livorno SiCura”, la settimana della Memoria e della consapevolezza organizzata da Comune di Livorno, Comitato Alluvionati Livornesi (CAL) e Brigate di Solidarietà Attiva (BSA) per ricordare le tragiche conseguenze dell’alluvione che colpì la città nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, e per sottolineare l’importanza di un efficiente sistema di protezione civile diffusa.

L’area verde, riqualificata e restituita alla città grazie all’impegno dei volontari, sarà intitolata alle “Vittime dell'alluvione del 10 settembre 2017”.

A partire dalle ore 18 è prevista un’assemblea pubblica di presentazione del Parco: un’occasione di incontro, "due anni dopo", tra i cittadini alluvionati e i tanti volontari di ogni età che in quei tragici giorni hanno affiancato le popolazioni colpite nell’opera di pulizia e ricostruzione.

Alle ore 18.30 inaugurazione e intitolazione del Parco. Sarà presente, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti.

A seguire spettacoli e concerti con Hanguitar Project, Giovanni Bondi, Esperanto GipsyFolk Band e altri musicisti livornesi che si sono volontariamente resi disponibili per la serata.

L’intervento di riqualificazione

Il parco di Collinaia, un’area verde tra via Guelfi e via Garzelli di proprietà comunale recintata ma sempre aperta alla cittadinanza, la mattina del 10 settembre 2017 si presentava completamente devastato.

L’alluvione aveva spazzato tutto, compreso l’altalena e i vecchi giochi. Il parco, fatta eccezione per gli alberi sopravvissuti, non esisteva più. C’era solo una distesa di limo lasciata dalla piena del torrente.

Gli uffici tecnici competenti pensavano di chiudere il parco in attesa del ripristino, ma i cittadini del quartiere e i volontari si sono fatti avanti mettendo su diverse iniziative per la pulizia del parco e la raccolta di fondi, che sono stati in breve tempo impiegati per una serie di interventi eseguiti in successione.

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad installare nuovi giochi per bambini, con altalena doppia, torretta scivolo e giochi a molla.

Il Cesvot ha finanziato un progetto di SVS, Avo, Auser, Arci, Radio Fides Club, grazie al quale è stato possibile acquistare anche un’altalena inclusiva a forma di grande cesto, con la relativa pavimentazione anticaduta (l’altalena sarà inaugurata proprio in occasione dell’intitolazione di domenica 15 settembre).

Le Brigate di Solidarietà Attiva, con la collaborazione del Comitato Alluvionati, hanno valutato con l’ufficio Gestione Verde del Comune di impiegare l’importante somma raccolta per migliorare l’accoglienza all’interno del parco e la sua fruibilità: sono stati infatti acquistati 6 tavoli con seduta (di cui due con sporgenza per persone in carrozzina) e una decina di panchine, che vanno ad aggiungersi alle tre panchine sopravvissute lato Collinaia.

Inoltre le BSA hanno curato la realizzazione di un piccolo palco di 4x5 metri e alto 30 cm a basso impatto ambientale che potrà essere utilizzato per spettacoli ed eventi per il quartiere, e l’installazione di una piantana al centro del parco, che regge la targa dedicata alle Vittime dell’alluvione.

Il bello di questa opera di riqualificazione è che non c’è stato un soggetto capofila, ma tutti quanti hanno lavorato in sinergia, tutti hanno dato un contributo: ASA per la fontanella di acqua potabile installata nel parco, i cittadini che hanno ripulito e piantato l’albero di ulivo, il Comune che oltre all’area giochi ha rifatto tutta la viabilità interna, con un vialetto in stabilizzato che congiunge le due pinete, e ha rifatto l’ingresso, con una catena per non fare entrare i mezzi e consentire di tenere il parco sempre aperto.

