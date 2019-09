Anniversario della morte di Dante, Giani in Santa Croce per rendere omaggio al Sommo Poeta

Nel 1321, tra il 13 e 14 settembre, moriva il Sommo Poeta, e oggi, per ricordare questo importante anniversario, il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, si è recato in Santa Croce per un doveroso omaggio.

Davanti al cenotafio, monumento sepolcrale eretto nella basilica fiorentina, Giani si è soffermato sul VII centenario della morte di Dante Alighieri: “abbiamo chiesto al ministro Dario Franceschini che la Regione Toscana faccia parte del Comitato che organizzerà i grandi eventi nel 2021, per celebrare insieme il padre della lingua italiana, che con la Divina Commedia ha mostrato al mondo conoscenza e sapienza storica, culturale, letteraria, astrologica”. “La nostra terra vuole celebrare uno dei geni immortali – ha concluso il presidente Giani – un ‘tosco’ davvero straordinario”.

Tutte le notizie di Firenze