I vigili del fuoco di Firenze e dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano, sono intervenuti per un incendio in appartamento a Campi Bisenzio, in via Platani. All'interno era presente una donna disabile che è stata tratta in salvo e affidata al personale sanitario del 118. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento.

