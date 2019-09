Auto Collection, grande affluenza all'ippodromo di Montecatini Terme: l'esposizione continua

Sono stati veramente in molti i visitatori di Toscana Auto Collection che ha aperto i battenti sabato 13 settembre nel parco giardino dell'ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme: tanti appassionati e tanti curiosi alla ricerca del pezzo mancante per terminare il restauro dell'auto o della moto appartenuta al babbo o al nonno o semplicemente per ammirare da vicino, le bellissime auto esposte, curate nei minimi particolari come vere e proprie opere d'arte.

Sono circa un centinaio gli espositori, alcuni provenienti anche da fuori Italia, presenti nella magnifica cornice dell'ippodromo, per due giorni luogo di incontro e di confronto per tutti coloro che sono affascinati dall'affascinante mondo delle due e quattro ruote d'epoca.

Ricco e interessante anche il programma delle iniziative culturali collaterali, con mostre a tema, esposizioni e la visita al museo dell'ippodromo.

Toscana Auto Collection rimarrà aperta al pubblico fino alle ore 18 di domenica 15 settembre ed i visitatori avranno a disposizione, gratuitamente, il grande parcheggio per una facile e comoda sosta a pochi metri dalla manifestazione. Info 391 4121018

