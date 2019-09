Badante di 41 anni scompare da giorni

Da giovedì non ha notizie della badante della madre, una rumena di 41 anni, residente in Valdelsa, per questo motivo ha sporto denuncia per scomparsa. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione. Da quanto si apprende al momento non è chiaro se la donna, che da maggio prestava servizio in casa di un’anziana signora di Lastra a Signa comportandosi sempre con la massima correttezza, si sia allontanata volontariamente, ma la preoccupazione è che possa essere successo qualcosa di brutto. La figlia dell'assistita l'ha vista l'ultima volta giovedì scorso quando l'ha accompagnata alla fermata di Villa Costanza della tramvia, da quel momento non è riuscita a mettersi in contatto con lei. La 41enne non risponde al cellulare e due volte avrebbe risposto un uomo fornendo indicazioni false, questo quanto riferisce la figlia dell'assistita.

Al momento della scomparsa la badante 41enne aveva jeans, camicetta a mezze maniche, spalle scoperte, di colore giallo e una borsa rossa.

