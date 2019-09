Bailando ai Gigli: danza ed esibizioni al Centro Commerciale

Ancora un’altra giornata all’insegna di “Bailando ai Gigli”. Domenica 15 settembre al Centro Commerciale la kermesse dedicata alla danza in tutte le sue espressioni ritmiche dal caraibico, al latino americano, dall’hip hop alla breakdance, vedrà l’esibizione di altre scuole di ballo toscane (in totale nelle due giornate sono 57). Ospite della giornata Sara di Vaira, ballerina toscana che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al programma “Ballando con le stelle” e protagonista della scorsa edizione di Bailando ai Gigli, affiancata quest’anno nella conduzione dal deejay Franceskino.

Guest star il protagonista dell’edizione 2018 di “Amici” Umberto Gaudino e Jonnhy Vazquez, el principe de la salsa, uno dei ballerini di salsa più famosi al mondo. Vazquez insieme al suo Imperio Azteca ha partecipato ad innumerevoli spettacoli e congressi: a I Gigli stupirà il pubblico con uno stage e un’esibizione. Anche domenica 15 settembre in programma ci sono esibizioni, spettacoli delle scuole di ballo, stage, area dance floor, food village e pista con ballo fino alle 2 della notte. Tra le scuole che si esibiscono domenica: Mojito Dance, Te quiero Dance School ASD, Club 85, Bailando Salsa, Caribe Swing, Salsarika, Salsanueva Calle Pisa, Swinging’up, Full Feeling Dancing 2, Somos Salseros, Officina de la Salsa, Salsa Brava, Alma Sabrosa, Damas y Cabbaleros, The Diamons, Show Dance Academy, Just Dance, LDDE, Top Dance, Sabuba Safia Group, Ritmoteque, Ego Latino, Royal Caribe, Danza Area.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con parcheggi aperti dalla prima mattina, gli spettacoli iniziano alle 17. La manifestazione è in diretta streaming sui canali social ufficiali de I Gigli. L’hashtag ufficiale dell’evento è #BailandoaiGigli. Per info: igigli.it

