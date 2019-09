I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti alle ore 06.30 di oggi, in località Belvedere del Mulino, zona Valle Benedetta, nel territorio comunale di Livorno, per un incendio di bosco e sterpaglie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, hanno operato volontari AIB e un elicottero gestiti dalla SOUP della Regione Toscana. Sul posto anche i Carabinieri Forestali. Complessivamente la superficie percorsa dal fuoco è di circa 1 ettaro e non si segnalano persone coinvolte.

Tutte le notizie di Livorno