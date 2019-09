Un giovane è stato arrestato in seguito alla violazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, obbligo emesso in seguito all'arresto per spaccio avvenuto agli inizi di luglio.

Per il soggetto, un 21enne marocchino, pregiudicato e senza fissa dimora, il giudice del tribunale di Lucca ha aggravato la misura cautelare. La polizia di Montecatini Terme lo ha tratto in arresto ieri sera, trasferendolo al carcere di Pistoia.

