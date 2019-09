Dante e l’intelligenza artificiale, a Poppi una macchina che scrive terzine dantesche

Nell'ambito del Convivio internazionale organizzato dall'associazione "In Arce Dantis" a Poppi (Ar), nel Castello dei Conti Guidi, domenica 15 settembre alle ore 21 l'Università di Siena propone un'iniziativa di orientamento per gli studenti promossa dal Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne in collaborazione con il Siena Artificial Intelligence (SaiLab), il Laboratorio di Intelligenza artificiale del Dipartimento di Ingegneria.

"Dante e l'intelligenza artificiale. Esperimenti sulla terzina" è il titolo dell'incontro nel quale sarà presentata la macchina che scrive artificialmente terzine dantesche, risultato di una ricerca svolta dal SaiLab e dall'azienda Quest.it.

Interverranno la delegata del rettore all'Orientamento Maria Rita Digilio, la dottoressa Elisabetta Bartoli, che presenterà le diverse applicazioni degli strumenti digitali alle discipline umanistiche, e la dottoressa Maria Rita Traina sulle caratteristiche della terzina dantesca. Il funzionamento della macchina sarà spiegato dal dottor Andrea Zugarini.

Tutte le notizie di Poppi