Ego handball Siena vince contro Sparer Eppan: "Bella vittoria di squadra"

Apre le marcature la Ego Siena con Dal medico, seguito da Nelson dai sette metri. Eppan accorcia le distanze su rigore e poi con Lang (2-2 dopo 6’). Dopo 10’ le squadre sono in parità con Raffl che salva più volte la porta di casa. La prima parte di gara è equilibrata (5-5 a metà primo tempo), poi la Ego allunga di due reti ed al 20’ conduce 7-9. Eppan accorcia le distanze ma Nelson trova il fondo della rete. Nei minuti finali la Ego allunga il vantaggio e chiude il primo tempo 10-14.

La Ego Handball trova un parziale di cinque reti all’inizio della seconda frazione (10-19 dopo 6’). Eppan chiude il break con tre reti consecutive quando sono trascorsi 9’ (13-19). Bronzo va a bersaglio per Siena, ma Eppan risponde all’azione successiva. La doppietta di Nelson vale il 14-22 dopo 13’, ma la squadra di casa non accenna a mollare e trova tre reti di fila (17-22 dopo 17’). La Ego allunga il vantaggio, ma arriva pronta la risposta della squadra di casa. I senesi riescono a mantenere la testa fino al termine della gara, nonostante tutto e con un Eppan in partita fino alla fine (22-26 al 25’). Finisce 24-28 e la Ego Handball Siena può così festeggiare il suo secondo successo in altrettante partite.

“E’ stata senza dubbio una prova positiva – ha commentato Alessandro Fusina a fine partita –una bella vittoria di squadra. Dobbiamo ancora migliorare su alcune situazioni di gioco ed imparare a mantenere la lucidità fino alla fine, in tutte le situazioni. La partita di oggi ha dimostrato che sarà campionato equilibrato, dove niente è scontato ed è bello così”.

Fonte: Ego Handball

