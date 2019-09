GialloMare racconta l'incontro tra Leonardo e Machiavelli

La Rocca sforzesca di Imola sarà la cornice di una conversazione spettacolo fra Maurizio Alfonso Iacono, professore di filosofia all’Università di Pisa e Mario Neve, professore di geografia all’Università di Ravenna, su Leonardo e Machiavelli, che nel 1502, con ogni probabilità, si incontrarono proprio a Imola, il primo a seguito di Cesare Borgia, l’altro inviato dalla Repubblica fiorentina in qualità ufficiali di ambasciatore, in realtà con mansioni nascoste di spia.

Un incontro fra due mondi apparentemente lontani, la scienza e la politica, ma che deve essere stato qualcosa di straordinario. I libri di storia tacciono su questo episodio, ma ci hanno pensato Iacono e Neve, grazie alla realizzazione scenica di Renzo Boldrini di Giallo Mare Minimal Teatro, a raccontarci cosa possa essere successo fra queste due menti geniali, con una conferenza spettacolo.

L’occasione della performance è data dalle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, per cui Imola ha organizzato una serie di iniziative. La narrazione sarà multimediale con l’utilizzo di luci, immagini, musica e filmati.

La conversazione spettacolo prende il titolo di “Più vero del vero” e si terrà domani, domenica 15 settembre, alle 21.00 alla Rocca sforzesca.

“La compagnia Giallo Mare Minimal Teatro da anni produce materiale scenico di livello nazionale e collabora con artisti di primo piano della scena teatrale e accademica-spiega Renzo Boldrini, direttore di Giallo Mare e regista dello spettacolo- La nostra azione è sempre stata diretta a molti pubblici, dai bambini agli adulti, sempre offrendo spettacoli di ricerca sperimentale.

Questa conversazione su Leonardo e Machiavelli arriva dopo anni di studi e collaborazioni con Iacono e Neve, due professori universitari con una visione molto artistica, che vanno al di là del pensiero accademico in senso stretto e si lasciano trasportare in mondi, e in palcoscenici, che apparentemente non gli appartengono”.

Per informazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it

Tutte le notizie di Empoli