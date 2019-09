Autismo, il diritto di avere diritti: a Nizza il servizio DAMA dell'ospedale di Empoli

Il 13 settembre 2019, a Nizza, nell'ambito del 12° congresso internazione di Autismo Europe la Dott.ssa Eluisa Lo Presti ha aperto la sessione Salute con la relazione: "I diritti e le necessità delle persone con ASD nel campo dell'assistenza sanitaria". Si tratta di un importantissimo riconoscimento di un lavoro che va avanti da anni e che ha portato il servizio DAMA dell'ospedale di Empoli, che è stato presentato in un poster insieme alla rete nazionale degli ospedali DAMA, ad essere un punto di riferimento imprescindibile per le persone e le famiglie con disabilità della nostra regione e non solo ed un fiore all'occhiello della nostra comunità. Nella stessa sezione è intervenuta la Dott.ssa Susanna Pelagatti, Presidente di Autismo Pisa e membro del coordinamento Regionale Toscana delle associazioni per l'autismo con la realazione dal titolo "La cura dentale per i bambini con autismo: un approccio che usa la tecnologia per prevenire l'ansia".

Tutti insieme continuiamo a lavorare affinchè i nostri figli abbiano una vita degna di essere vissuta, affinchè venga riconosciuto loro il diritto di avere diritti. E fra questi diritti il diritto alla salute di cui hanno parlato la Dott.ssa Eluisa Lo Presti e la Dott.ssa Susanna Pelagatti è fra i più importanti: non può esistere diritto alla vita senza diritto alla salute

Leggi il Poster presentato al congresso. Il Poster è stato realizzato da:

1 DAMA (disabled Advanced Medical Assistance) ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

2 the Charter of People's Rights with Disability in the Hospital, Scientific Board

3 Ospedale di Empoli

4 Autismo Toscana

5 Fondazione Policlinico A. Gemelli, IRCCS