Irrompono nell'auto e lo derubano: un arresto a Prato, sulle tracce del complice

Ieri notte, intorno alle 4, un uomo di 54 anni è rimasto vittima di aggressione e rapina mentre era nella sua macchina. È successo in via Firenze, nei pressi dello stadio a Prato. Due transessuali, di origini brasiliane, avrebbero aggredito il 54enne. Prima si sarebbero avvicinati chiedendo una sigaretta e subito dopo si sarebbero introdotti nell'auto, recando danni e rubando i contanti dal portafoglio dell'uomo.

Uno dei due, un 28enne già noto alle forze dell'ordine, è stato in seguito trovato e arrestato in piazza Stazione, dove aveva appena replicato la scena aggredendo un'altra persona e danneggiando anche la sua auto. Il complice della prima rapina è invece riuscito a fuggire, con una parte del denaro del 54enne.

Il 28enne, arrestato congintamente dai carabinieri e dalla polizia stradale per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e rapina aggravata in concorso con persona ignota, si trova adesso in carcere in attesa del giudizio per direttissima.

