La campanella è pronta a suonare a Camaiore: gli investimenti del Comune sulle scuole

Lunedì 16 settembre suonerà la prima campanella dell’anno scolastico 2019-2020, un appuntamento significativo che ha visto l’Amministrazione impegnata durante i mesi estivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico comunale, oltre che per la definizione dei percorsi formativi (tante novità nell’offerta a costo zero proposta dall’ente che saranno presentate nei prossimi giorni) e dei servizi (mensa e trasporto, che vedono il debutto dei pagamenti online).

L’investimento totale sulle strutture supera i 600 mila euro solo in questi mesi, tra appalti e lavoro del personale comunale. I più rilevanti hanno interessato la Scuola dell’Infanzia “Il Girasole di Capezzano Pianore” (150 mila euro per il rifacimento della copertura e la ridefinizione interna degli spazi), la Scuola Primaria “Gasparini” di Capezzano Pianore (anche in questo caso circa 220 mila euro per il secondo lotto di rifacimento della copertura, l’imbiancatura dei locali e la riqualificazione di infissi e servizi igienici) e la Scuola dell’Infanzia di via Ferrarin a Lido di Camaiore (50 mila euro per la sistemazione della gronda, del sistema dei pluviali, realizzazione delle tende esterne, sistemazione del pavimento della mensa e applicazione delle pellicole oscuranti, oltre all’imbiancatura esterna del plesso).

Altro importante intervento ha visto per oggetto la Scuole dell’Infanzia di Marignana con la sostituzione della tenda all’ingresso, la revisione degli infissi e dei servizi igienici, l’imbiancatura dell’atrio e delle aule, il rifacimento di porzioni di intonaco esterno e l’attesa sistemazione dei giochi nel giardino esterno, donati da una generosa cittadina.

Manutenzione ordinaria per i Nidi di Camaiore, Capezzano Pianore e Lido di Camaiore, per l’Infanzia di Santa Lucia, Camaiore, Vado e Orbicciano, per le Primarie di via Trieste, via delle Gronda (in questa caso cospicui interventi per la risistemazione del pavimento della palestra e dell’impianto termico) e via Carducci a Lido, per la Primarie di Frati, Vado, Pieve, Capezzano e Camaiore, e le Secondarie di Camaiore, Capezzano Pianore e Lido di Camaiore (revisione impianti elettrici, infissi e servizi igienici).

A questi interventi si affianca la riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale presso i plessi più importanti e la decorazione dei plessi con fioriture donate dall’azienda Floricultura Luca Maffucci, a cui va il più sincero ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

“Auguriamo un proficuo percorso a tutti gli studenti e alle loro famiglie per l’inizio di questo anno scolastico. A questo si affianca il ringraziamento a tutto il corpo docente, ai dirigenti scolastici e al personale scolastico per tutto quello che fanno quotidianamente per la crescita della nostra comunità. Siamo arrivati a questo appuntamento con la bella notizia della conferma della sesta sezione al Girasole di Capezzano Pianore, un risultato che è anche frutto del lavoro continuo sulla sicurezza delle strutture e sulla qualità degli ambienti dove ogni giorno si formano i nostri ragazzi”, le parole del Sindaco Alessandro Del Dotto e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Sandra Galeotti.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa

