La Parola Al Cittadino, M5S Lamporecchio: "Ridurre la distanza tra la gente e l'amministrazione"

Presto sarà presa in esame in Consiglio Comunale a Lamporecchio la nostra tanto discussa proposta di permettere interventi, regolamentati e contingentati, dei cittadini, delle categorie ed associazioni, durante una frazione di tempo delle sedute assembleari.

I fatti dimostrano il contrario, almeno fino ad oggi e la gente deve avere il diritto, specie quando si sente solo parzialmente o addirittura per nulla rappresentata, di poter avere un mezzo tanto semplice quanto innovativo per poter incidere, per avere risposte, soprattutto per essere realmente a conoscenza delle decisioni che vengono, a ragione o torto, prese. Ciò non comporta nessuna perdita di legittimità e rappresentatività dei consiglieri; infondato se non pretestuoso dire ciò, al contrario, sarebbe un'arma in più per dare ad un'assemblea troppo spesso "silenziosa" uno sprone ad essere più incisiva di fronte alla collettività. Il tutto a costo zero, senza dispendio di tempo né altre controindicazioni. Non creerebbe alcun caos, chi pensa ciò forse appartiene a coloro che si sentono su un piedistallo (di cartone però) e dimenticano di essere dei cittadini a loro volta, tralasciando il fatto che certi cittadini spesso hanno competenze preziose da valorizzare o conoscenza del territorio più schietta e concreta.