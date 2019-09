Le opere del maestro Mauro Petralli al Museo civico

Durante la Festa Medievale di Montopoli, in programma domani ( con l ’ inaugurazione prevista per le ore 17 ) e domenica ( quando si terranno la sfilata storica e la disfida con l ’ arco) , sarà possibile visitare alcune opere del maestro Mauro Petralli, che saranno esposte al Museo civico “ Palazzo Guicciardini ” ( via Guicciardini, 55).

La pittura emozionale del maestro Petralli, che si basa su disegni soffusi ed eterei e che viene realizzata attraverso una tecnica del tutto particolare, sarà così ospitata nel cuore del centro storico di Montopoli. Un ’ occasione unica per poter osservare da vicino l’arte del maestro Petralli, montopolese di nascita che, per questa edizione del la disfida con l ’ arco, ha realizzato il cencio che verrà poi consegnato alla contrada vincente.

Poco più di un mese fa, Petralli è stato scelto anche come autore dei due drappi del Palio del Cerro di Cerreto Guidi, che ogni anno richiede ad una delle città aderenti alla Figs – Federazione Italiana Giochi Storici – di realizzare i due cenci che vengono poi consegnati al la contrada vincitrice e alla parrocchia di San Leonardo.

«Per l ’amministrazione e per tutta la nostra comunità è un enorme piacere poter ospitare la mostra delle opere del maestro Mauro Petralli – ha spiegato Cristina Scali, assessore alla Cultura – non solo perché ciò valorizza la cultura e l ’arte del nostro territorio e di un nostro concittadino, ma anche la sinergia che si è creata tra il Comune di Montopoli e quello di Cerreto Guidi, a conferma della vivacità e del dinamismo del nostro tessuto sociale ».

Una mostra di due giorni che, nel mese di dicembre , verrà replicata in modo più ampio e duraturo . « In collaborazione con l ’artista e con il Museo civico, verrà organizzata una mostra personale nel periodo natalizio – ha concluso l ’assessore – del resto, ci è sembrato giusto omaggiare il maestro Petralli anche qui a Montopoli, dove è nato e dove ha il suo studio »

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno