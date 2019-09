Lunedì mattina 16 settembre la dirigente del liceo Pascoli Elisabetta Bonalumi sarà a L'Aquila alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Pascoli è stato individuato e scelto in quanto "scuola polo" di riferimento regionale toscano per la SIO/ID (Scuola in Ospedale/Istruzione domiciliare).

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

