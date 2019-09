Suona la 'campanella metropolitana': nel territorio della metrocittà in 42mila tornano in classe

Lunedì 16 settembre suona la "campanella metropolitana" per le scuole del territorio fiorentino. La Città Metropolitana ha investito nel corso di quest'anno 6 milioni e 623 mila euro per una serie di interventi, alcuni dei quali già portati a termine, negli istituti superiori di sua competenza. Una tabella riepiloga gli interventi appaltati e in gran parte eseguiti a partire da giugno 2019. Fa eccezione il Campo di Rugby al Marco Polo, i cui lavori sono iniziati a dicembre 2018 ma che si sono conclusi quest'anno.

Gli interventi ancora in corso proseguiranno con l'apertura dell'anno scolastico, con modalità tali da minimizzare l'impatto sulle attività didattiche.

"Intanto - spiega il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella - abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo polo scolastico nel Quartiere 4 di Firenze per le sedi degli istituti Meucci e Galilei per un importo complessivo di euro 41.477.806,83. Posso ora comunicare anche che abbiamo siglato un protocollo d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti per attivare i mutui necessari a sostenere le relative spese".

Sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio scolastico metropolitano, nell'anno scolastico 2019-2020 Le classi prime sono 405 per 9740 nuovi allievi. 42771 il totale degli alunni per 1917 classi.

Si registra dunque una certa flessione. Nell'anno scolastico 2018-2019 i dati erano i seguenti: 1935 classi in totale. Le nuove prime, tra esse, 412. La popolazione scolastica della Città Metropolitana di Firenze era di 43 mila 613 allievi (i "primini" 10064). (mb)

Per i dati sulla popolazione scolastica consulta: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjIxNjRhZDktMjZmNi00ODg2LTg0ZDYtYjljMTE1NDNiOTdiIiwidCI6ImUxMWE4YmYwLTNkZGEtNDYwZi1hZTc5LTNmNDc2ZGNhNjEyYSIsImMiOjh9

Per il polo scolastico Meucci-Galilei: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/testi.aspx?docid=7080276&tipo=8&doCheckTimePeriod=true

