Da mesi perseguita la ex: denunciato 42enne

Ieri a San Gimignano i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per atti persecutori un 42enne incensurato, residente in città.

A partire dal mese di giugno 2019, l'uomo aveva posto in essere per gelosia nei confronti della ex consorte, ormai non più convivente, reiterate condotte persecutorie consistenti in pedinamenti, danneggiamenti, minacce, accessi abusivi alle chat del telefono cellulare e dei social network che utilizza la vittima, nonché intrusioni sul luogo di lavoro, condizionando anche le abitudini di vita della donna.

