Montespertoli per l'Ambiente: Puliamo la frazione il 22 settembre

In occasione della 4° Giornata dei Giochi della Gentilezza è stato indetto l'evento "Puliamo la Frazione" dall'Amministrazione Comunale, insieme a diverse Associazioni del territorio, in Piazza del Popolo alle ore 15.00

Un risultato importante, un frutto di collaborazione da parte della nuova Amministrazione e dalle Associazioni del territorio per sensibilizzare tutti i cittadini alla salvaguardia e al rispetto della bellezza che ci circonda: Avis, Associazione culturale "noi che...", Seminaria, Comitato "Gruppo 6 zampe", Fratres, Misericordia, La Racchetta, il Comitato Genitori e la Croce D'oro sono le associazioni che parteciperanno.

Questo primo evento si svolgerà nel Capoluogo con ritrovo in Piazza del Popolo alle ore 15. Si svolgeranno alcuni "atti liberi di Gentilezza" con partenza alle 15.45 e arrivo alle 18 alla sede della Racchetta in zona La Torre.

Ci sarà poi una merenda e i Giochi della Gentilezza.

I percorsi di pulizia saranno:

- Viale Risorgimento, Via Volterrana sotto il Parco Urbano, Via Bassi, Via Ribaldaccio, Via Lucardese fino alla sede della

Racchetta - 4 km

- vie del capoluogo e vie che portano alla sede della

Racchetta - 4,5 km

- Viale Matteotti, Via Trieste, Via Lucardese fino ad Aliano e

ritorno alla sede della Racchetta - 5 km

Per chi volesse aderire all'iniziativa e alla merenda contattare Ninfa al 3357881028

"L'iniziativa di 'Puliamo la frazione' è un'iniziativa di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e del territorio che ormai da anni coinvolge tutti i montespertolesi del capoluogo e delle frazioni - commentano gli assessori all'Ambiente e alla Cultura, Marco Pierini e Alessandra De Toffoli. "Quest'anno abbiamo voluto fare il primo evento nel capoluogo in occasione dei Giochi della Gentilezza, che hanno come tema proprio la buona educazione. Rispetto agli anni passati abbiamo coinvolto nuove associazioni e nuove realtà, proprio per unire tutta la comunità intorno a un tema così importante", concludono.

Il Comune di Montespertoli ci tiene a precisare che è un primo evento di una serie e che usciranno presto nuove date per coprire altre frazioni.

Tutti gli eventi legati al tema saranno contraddistinti dal nuovo naming e logo creato ad hoc: Montespertoli per l'Ambiente.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

