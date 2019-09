Nuovi mezzi per l'area emergenze per la Misericordia di San Miniato

Con molto piacere siamo a comunicare, che in virtù di un progetto presentato dal nostro ente, alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e al Credit Agricole, dopo una valutazione di merito,gli stessi ci hanno concesso un considerevole contributo per la realizzazione.

Tale progetto prevede l’acquisto di due mezzi per l’area emergenze, attrezzati per l'assistenza alla popolazione e l’antincendio boschivo, che andranno ad aumentare e rendere più efficiente il servizio reso a tutta la cittadinanza sanminiatese e non solo, nelle situazioni di emergenza come sfollamento, soccorso , evacuazione.

Il settore AREA EMERGENZE della Misericordia di San Miniato è un gruppo che si occupa di protezione civile, antincendio boschivo, manifestazioni ad elevato impatto con la gestione della safety e maxi emergenze.

Nel corso degli anni la Misericordia è intervenuta in innumerevoli emergenze su tutto il territorio nazionale ed internazionale guadagnandosi la stima e la fiducia della comunità e delle istituzioni, ottenendo numerosi consensi e favorendo una solida rete di collaborazione con le Associazioni presenti sul nostro territorio, con gli Enti pubblici e privati.

La costante e lodevole disponibilità dei nostri volontari (al momento contiamo 50 operatori) ha reso possibile non solo la continua presenza negli interventi, che negli ultimi tempi si sono susseguiti sempre più numerosi, ma ha permesso loro di portare avanti programmi di qualificazione personale attraverso corsi di formazione sempre più specifici e tecnici.

Questo, per una evidente ragione economica, non è andato di pari passo con la dotazione di mezzi a nostra disposizione quindi quanto concesso rende nuovamente funzionale e qualificato il nostro programma di interventi.

In questa prima fase abbiamo acquistato un primo fuoristrada autopompa che oggi Sabato 14 Settembre inauguriamo alla presenza delle autorità in piazza del Popolo a San Miniato.

Non ci sono parole adeguate per ringraziare la Fondazione e il suo Presidente e la Direzione del Credit Agricole per il contributo destinatoci, a dimostrazione della loro grande sensibilità per i bisogni del nostro territorio.

Il Governatore, il Magistrato della Misericordia e i suoi volontari tutti sono profondamente grati per il grande gesto di solidarietà che crediamo possa avere la sua immediata efficacia a vantaggio di tutti e invitano la popolazione a questo importante evento.

Il programma

ore 17.30 accoglienza partecipanti (PIAZZA DELLA REPUBBLICA - sede Misericordia)

ore 18.00 S.Messa chiesa di S.Domenico

ore 18.30 benedizione del mezzo (PIAZZA DEL POPOLO)

ore 19.00 sfilata per le vie del Comune

ore 19.45 cena dei volontari aperta alla popolazione presso il Circolo - sede Misericordia (prenotazione obbligatoria 0571-418200)