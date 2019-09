Ricordo di Oriana Fallaci, Ceccardi: "Nel mandato come Sindaco di Cascina ho voluto dedicarle una piazza"

La campagna in ricordo della giornalista, che ha subito raccolto grande e ampio consenso tra i militanti e sostenitori della lega presenti a Pontida, è stata lanciata questo pomeriggio dall’europarlamentare del carroccio Susanna Ceccardi. L’esponente della lega, toscana come la Fallaci stessa, ha chiesto infatti che venga intitolata una sala del parlamento europeo alla grande scrittrice. L’iniziativa proseguirà nella mattinata di domani con un volantinaggio durante la fase principale dello storico raduno del partito oggi guidato da Matteo Salvini.

“Durante il mio mandato come Sindaco di Cascina -dichiara Susanna Ceccardi illustrando l’iniziativa- ho fortemente voluto dedicare una piazza a questa grande donna per onorarne la memoria, la vita e le opere.

Come donna, come toscana e come leghista impegnerò tutte le mie forze affinché l’Europa riconosca la lungimiranza politica e culturale di Oriana Fallaci. In tempi bui e di terrore come quelli che stiamo vivendo una piazza dedicata alla Fallaci è un segnale di resistenza culturale a difesa delle nostre radici e della nostra libertà”.