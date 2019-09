Rubato il defibrillatore a San Lorenzo a Pagnatico

Ladri senza cuore, è proprio il caso di dirlo. Nella notte è stato rubato un defibrillatore a San Lorenzo a Pagnatico, nel territorio comunale di Cascina. Lo strumento era stato donato dalla Onlus 'Un Cuore che Vale' in ricordo di Valeria, una giovane 14enne di Cascina morta prematuramente. Il defibrillatore era stato installato per permettere a chiunque di agire in modo tempestivo in caso di arresto cardiaco, uno strumento a beneficio della sicurezza di tutta la frazione. Questa mattina la teca è stata trovata vuota. Era stato inaugurato appena lo scorso 25 agosto. Al momento non è chiaro se si tratti di un atto vandalico, di una bravata di cattivissimo gusto o di un furto. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che sta svolgendo le indagini e visionerà le immagini delle telecamere della zona.

