Scuola 'Il Castagno' a Siena, i bambini saranno trasferiti: "Eredità amare dalla precedente Giunta"

In merito alla scuola “il Castagno”, l'amministrazione comunale tiene a precisare che i problemi non sono nati adesso ma sono stati ereditati dalla precedente amministrazione e questa Giunta se ne è subito fatta carico e sta lavorando con gli uffici preposti per poter risolvere questa ed altre questioni lasciate in eredità.

I bambini della scuola “Il Castagno” verranno trasferiti all'emiciclo di San Miniato la prima settimana di ottobre. Questo è dovuto al fatto che chi ci ha preceduto, ha lasciato l'opera incompleta, tanto che questa Giunta ha dovuto operare in un clima emergenziale per risolvere il problema dell'allaccio dell'acqua, allaccio che oggi c'è. Inoltre, dopo attenti sopralluoghi è stato constatato che la tubatura del gas non è a tenuta e, quindi, sono in corso le operazioni per metterla a norma.

Martedì 17 settembre inoltre, la ditta incaricata, consegnerà i servizi igienici specifici che verranno prontamente montati. A quel punto, gli operai, al momento occupati alle fasi di trasloco dei banchi nella scuola Saffi, effettueranno il trasloco dei banchi e dei materiali didattici dalla scuola “Il Castagno” all'emiciclo. Va detto che l'amministrazione comunale si è trovata senza alcuna collaborazione ad operare.

L'emiciclo medesimo, come del resto Piazza della Costituzione, sono opere che sono state realizzate in modo pessimo e che necessitano a distanza di così poco tempo di numerosi interventi.

La precedente amministrazione, sempre a San Miniato, ha addirittura inaugurato il 23 aprile 2018, in piena campagna elettorale per pura propaganda, l'auditorium che non era ancora a norma di legge per il pubblico spettacolo. Mancavano anche gli allacci alla rete del gas, quindi era sprovvisto di riscaldamento ed inutilizzabile nei mesi invernali e senza la certificazione antincendio, rendendo di fatto inservibile la struttura.

Questa amministrazione sta effettuando in questi giorni proprio la gara di appalto per poter mettere a norma l'edificio e consegnare alla cittadinanza un auditorium finalmente fruibile e funzionale.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

