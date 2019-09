Questa mattina un uomo è stato arrestato per aver tentato un furto in una tabaccheria in centro a Livorno. Il soggetto, un 48enne di origini siciliane ma residente da anni nella città toscana, è entrato armato nel negozio minacciando la commessa di consegnargli il denaro in cassa.

I presenti hanno prima cercato di fermarlo ma, contemporaneamente, hanno avvertito i carabinieri. Una volta sul posto, le forze dell'ordine hanno disarmato e bloccato l'uomo, arrestandolo.

