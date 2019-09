La donna trovata ieri incosciente nel comune di Stazzema è deceduta all'ospedale Cisanello di Pisa, dove era stata trasportata dai soccorsi. La 64enne di Firenze avrebbe riportato un trauma cranico a causa della caduta, ancora da verificare se per un malore o per cause accidentali.

L'allarme è partito da alcuni escursionisti che l'hanno trovata a terra, circondata da due cani che le sono rimasti vicino, in una strada a Terrinca.

