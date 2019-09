Abc espugna il PalaMacchia, ora gli spareggi di Coppa

Arriva il bis. A Livorno l’Abc Solettificio Manetti espugna il PalaMacchia 64-70 mantenendo ancora vive le speranze di accesso agli spareggi del prossimo fine settimana: tutto dipenderà infatti dal match di questa sera tra Biancorosso Empoli e Valdera, il cui risultato sarà decisivo per stabilire la prima classificata del girone C che staccherà dunque il pass per il secondo turno.

A Livorno un assaggio di campionato: sfida combattuta e aperta fino agli ultimi giri di lancette con le squadre andate a braccetto nelle prime due frazioni (39-39 all’intervallo lungo) e con i gialloblu che nella ripresa hanno tentano la fuga (50-55 al 30′) difendendo poi il vantaggio nella volata finale.

In attesa del risultato di Empoli l’Abc tornerà in campo martedì al PalaBetti in amichevole contro Cecina.

PALL. DON BOSCO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 64-70

Parziali: 15-16; 39-39 (24-23); 50-55 (11-16); 64-70 (14-15)

Pall. Don Bosco: Mori S. 6, Ense 19, Bellavista 6, Mencherini 6, Paoli 7, Onojaife 9, Kuuba 3, Bechi 2, Vanalore 3, Creati 3, Lazzerini, Mori A. All. Aprea. Ass. Venucci, Tosarelli.

Abc Solettificio Manetti: Scali 10, Terrosi 7, Delli Carri 17, Pucci 11, Zani 8, Cantini 2, Daly 9, Belli 6, Verdiani, Lazzeri, Iserani, Talluri. All. Betti. Ass. Manetti, Piccini.

Arbitri: Landi di Pontedera, Nocchi di Bientina.

QUI DON BOSCO

I ragazzi di Marco Aprea chiudono con una buona prestazione il percorso in Coppa Toscana; i rossoblu rimangono in partita fino alla sirena finale contro la corazzata Castelfiorentino, compagine militante nello stesso campionato – la Serie C Gold – dei ragazzi labronici, tenendo a lungo in scacco la più accreditata formazione di coach Betti. Marco Aprea sceglie l'ormai classico quintetto composto da Creati, Ense, Mencherini, Stefano Mori ed Onojaife. L'avvio è sul filo dell'equilibrio, con i rossoblu che entrano sul parquet con la concentrazione giusta, ribattendo colpo su colpo a Pucci e compagni, mettendo anche il naso avanti, tanto che il primo quarto vede gli ospiti avanti di una sola lunghezza, sul 16-15, grazie anche all'esordio tra i “senior” del promettente Kuuba. Il refrain non cambia dopo la prima pausa; i rossoblu, trascinati dalle triple di uno scatenato Ense, mantengono la partita in costante equilibrio, non per niente all'intervallo lungo il tabellone del “PalaMacchia” recita perfetta parità, a quota 39. Un equilibrio che rimane costante fino a pochi minuti dal termine del terzo periodo, quando i fiorentini iniziano un parziale che, nei primi minuti dell'ultimo tempino, li porta fino al +14. I labronici però non si perdono d'animo, lottano fino alla sirena finale riuscendo a limitare il gap, fino al 70-64 finale. Al termine rimane l'amarezza per la sconfitta, ma anche la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, e che la sfida contro Castelfiorentino ha rappresentato una tappa verso la forma migliore, in vista dell'esordio nel campionato di Serie C Gold, che mai come in questa stagione si preannuncia avvincente. Tra i singoli, degli di lode la prestazione di Ense, con 22 punti top scorer del match, ieri in versione “mano calda”.

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket